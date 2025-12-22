AS Merate Gym celebra la Festa di Natale con oltre cento atleti in festa

Un evento all’insegna dello sport, della comunità e dello spirito natalizio

MERATE – Una palestra animata da entusiasmo, musica e spirito natalizio ha fatto da cornice alla tradizionale Festa di Natale di AS Merate Gym Ginnastica Artistica, che ha visto protagonisti oltre cento atleti di tutte le età, sabato 20 dicembre dalle 18 al palazzetto dello sport di Merate.

Ginnaste e ginnasti si sono alternati in esibizioni coinvolgenti ispirate ai temi del Natale, dimostrando non solo preparazione tecnica, ma anche grande passione e affiatamento di squadra. Il pubblico, composto da famiglie e sostenitori, ha accolto ogni performance con calorosi applausi.

Durante l’evento, la presidente Giancarla Gatti ha rivolto un sentito ringraziamento agli atleti, sottolineando l’importanza dell’impegno, della costanza e dei valori educativi che lo sport trasmette ogni giorno.

Presente anche il presidente di AS Merate Centrale, Albertini, che ha sottolineato come le associazioni sportive esistano grazie ai loro atleti, veri protagonisti della vita sportiva e sociale del territorio.

La Festa di Natale si è confermata non solo un momento di spettacolo, ma soprattutto un’occasione di condivisione e senso di appartenenza, capace di rafforzare lo spirito di comunità che da sempre contraddistingue AS Merate Gym.