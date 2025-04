Asd Rhythmic Gym conquista 14 titoli regionali e stacca il pass per le finali nazionali

Pioggia di medaglie per le ginnaste meratesi che, nelle ultime due gare, hanno conquistato 14 ori, 7 argenti e 12 bronzi

“Tutti questi risultati sono frutto del lavoro di squadra e della passione che abbiamo per questa disciplina”

MERATE – Ben 14 ori, 7 argenti e 12 bronzi: è il “bottino” più che lusinghiero conquistato dalle atlete della società meratese di ginnastica ritmica Asd Rhythmic Gym nei due weekend di gare andate in scena ad aprile, prima delle festività di Pasqua.

Nel primo fine settimana del 5 e 6 aprile, presso il palazzetto sportivo di Bollate si è svolta la finale regionale dei livelli Small e Base, mentre nel secondo weekend del 12 e 13 aprile presso il centro sportivo Molinello Play Village di Rho si è disputata la finale regionale dei livelli più alti Medium, Large e Advanced.

“Siamo molto soddisfatte dei grandi risultati ottenuti, ci dispiace per alcune ginnaste che per pochissimi centesimi non sono riuscite a ottenere la qualifica per la finale nazionale anche se hanno lavorato molto bene in pedana e hanno portato a termine il loro esercizio alla perfezione e con grande tenacia” commentano le responsabili tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi, sottolineando come le ginnaste in gara da tutta la Lombardia fossero veramente tante e i posti per la qualifica sono pochi.

Non solo. Il plauso va a chi si è impegnato, giorno dopo giorno, per raggiungere questi prestigiose medaglie: “Tutti questi risultati sono frutto del lavoro di squadra e della passione che abbiamo per questa disciplina: un enorme grazie va a tutto il nostro staff, Chiara Cereda, Chiara Ribolzi e Arianna Sala“.

Ora lo sguardo è proiettato in avanti: “Ci aspetta l’ultimo step, quello più importante, le finali nazionali a Lignano Sabbiadoro, dove le nostre ginnaste saranno impegnate dal 12 al 18 maggio“.

GALLERIA FOTOGRAFICA