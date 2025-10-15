Atletica, a Calco l’ultima prova del Campionato Provinciale Csi di Gran Combinata

Il GS Calco vince tutto

I podi della classifica della gara provinciale a Calco

CALCO – Sabato pomeriggio il Virtus Calco ha organizzato la terza e ultima prova del Campionato Regionale Csi di corsa su strada, per il Comitato di Lecco era valida anche per la Gran Combinata, 2 prove della corsa campestre (1^ prova Cortenova 04/11/2024, 2^ prova a Arcore 23/02/2025), 2 prove sulla pista (3^ prova Lecco 27/05/2025, 4^ prova Cernusco Lombardone 02/06/2025) 2 prove della cosa su strada (5^ prova Vestreno 28/09/2025, 6^ prova Calco 11/10/2025).

Sulla classifica verte su 5 prove su 6 sia individuali sia per la classifica di società, il Gs nell’ultimo atto del Campionato Provinciale il Gs Virtus Calco vince tutto, i neo Campioni nell’ultima prova hanno totalizzato ben 1433 punti, per la Polisportiva Bernate al secondo posto con 502 punti, al terzo posto Team Pasturo con 288 punti, al quarto posto il Csc Cortenova con 178 punti, al quinto posto la Polisportiva Di Brianza con 85 punti, al sesto posto la Polisportiva Pagnona con 73 punti, al settimo posto la Polisportiva Valvarrone con 55 punti, all’ottavo posto la Polisportiva Bellano con 54 punti, chiude al nono posto l’Us Derviese con 27 punti.

Solamente 132 atleti dalla categoria Cuccioli fino ai Veterani B nella gara su strada a Calco, tantissimi gli atleti di casa ben 71 e hanno vinto 9 categorie, tre a testa per la Polisportiva Castello Di Brianza e la Polisportiva Bernate, due per la Polisportiva Bellano, uno a testa per Il Csc Cortenova, il Team Pasturo, la Polisportiva Valvarrone.

Tutti i podi della classifica della gara provinciale a Calco.

Cuccioli:

1^ Melissa Cavalli (Pol Bellano), 2^ Carlotta Rotilio (Pol Bellano), 3^ Teresa Lainati (Pol Bernate).

1° Paolo Corti (Pol Castello Di Brianza), 2° Pablo Morganti (Gs Virtus Calco), 3° Alessandro D’Auria (Gs Virtus Calco).

Esordienti:

1^ Anna Rigonelli (Gs VIrtus Calco), 2^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 3^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco).

1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Gabriele Arnoldi (Pol Valvarrone).

Ragazze/i:

1^ Silvia Marzitelli (Gs Virtus Calco), 2^ Lavinia Origo (Gs Virtus Calco), 3^ Anna Colombo (Gs Virtus Calco).

1° Malick Ouobon Taglini (Pol Valvarrone), 2° Dario Ghislandi (Gs Virtus Calco), 3° Samuele Villa (Gs VIrtus Calco).

Cadette/i:

1^ Linda Cattaneo (Pol Bernate), 2^ Martina Vaglietti (Gs VIrtus Calco), 3^ Zoe Vertemati (Gs Virtus Calco).

1° Riccardo Andor Longoni (Csc Cortenova), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Riccardo Ghezzi (Gs Virtus Calco).

Allievi:

1° Lorenzo Fumagalli (Gs Virtus Calco).

Juniores:

1° Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco), 2° Carlo Tagliabue (Us Derviese), 3° Gabriele Fumagalli (Gs Virtus Calco).

Seniores:

1^ Anastasiya Solovyeva (Gs VIrtus Calco), 2^ Rebecca Donadoni (Gs VIrtus Calco), 3^ Anna Preda (Gs Virtus Calco).

1° Stefano Villa (Gs Virtus Calco), 2° Juri Marelli (Team Pasturo), 3° Alessandro Cantù (Gs Virtus Calco).

Amatori A:

1^ Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), 2^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 3^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova).

1° Alessandro Strniero (Gs Virtus Calco), 2° Sergio Tosello (Pol Bernate), 3° Christian Brescia (Gs Virtus Calco).

Amatori B:

1^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), 2^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 3^ Nadia Aquistapace (Csc Cortenova).

1° Marco Luigi Corti (Pol Castello Di Brianza), 2° Ferracini Ivan Mazzoleni (Pol Pagnona), 3° Matteo Cogliati (Pol Castello Di Brianza).

Veterani A:

1^ Elena Maria Angela Corno (Pol Bernate).

1° Giancarlo Corti (Pol Castello Di Brianza), 2° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 3° Oscar Balbiani (Team Pasturo).

Veterani B:

1^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi (Gs VIrtus Calco).

1° Vincenzo Azzalini (Pol Bellano), 2° Lino Marelli (Team Pasturo), 3° Dario Benatti (Gs Virtus Calco),