Atletica. Campionato Italiano Indoor, primato europeo per Filippo Vedana

Pazzesco, in una sola settimana Filippo Vedana migliora il Primato Europeo e Italiano dei 60hs Allievi con 7”59 (a soli 11 centesimi del primato mondiale)

Week end a Padova per il Campionato Italiano di prove multiple Indoor, in gara Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti.

PADOVA – Prove multiple del Campionato Italiano indoor, nella categoria Allievi Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) allenato da Julian Scutareanu, domenica mattina nella prima prova delle 5 specialità, sui 60 metri a ostacoli migliora il primato Italiano con 7”59 e Europeo a solo 11 centesimi dal primato mondiale U18 siglato dal francese Sasha Zhoya nel 2019.

Il lecchese di Robbiate continua sulla seconda prova e nel salto in lungo uguaglia il primato personale con 6,95m, nel getto del peso 9,21m, 1,86m nel salto in alto e a chiudere con 2’50”07 nuovo primato personale con ben 4” e mezzo in meno, 3771 punti nel pentathlon che sarebbe stato il nuovo primato Italiano con 3738 ma…Matteo Sorci (Atletica Perugia Team ASD A RL) con 3929 punti vince il titolo Italiano e migliora il nuovo primato italiano Under 18.

Altri 4 atleti lecchesi in gara, due per le Allieve e due Juniores, tutti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Elena Invernizzi conclude al 7° posto con 3389 punti nell’Eptathlon nuovo primato personale nelle Allieve, nei 60hs con 8”88 nuovo primato personale, 1,56m primato personale uguagliato nel salto in alto, 9,46m nel getto del peso, 5,39m nel salto in lungo e 2’38”83 sugli 800m

Giulia Anderbegani conclude al 16° posto con 2852 punti nuovo primato personale, 9”55 sui 60hs, 1,56m nel salto in alto primato uguagliato, 9,19m nel getto del peso, 4,78m nel salto in lungo, 2’57”56 sugli 800m.

Nella categoria Juniores, Matteo Maggioni conclude al 9° posto nel Eptathlon con 4663 punti nuovo primato personale, 7”32 nei 60m, 6,24m nel salto in lungo, 10,23m nel getto del peso, 1,74m nel salto in alto, 8”42 sui 60hs nuovo primato personale, 3,80m nel salto con l’asta. 2’52”90 sui 1000m nuovo primato personale.

Elisa Dozio 12° posto sui 2905 nel pentathlon nuovo primato personale, 9”67 sui 60hs, 1,44m nel salto in alto, 12,62m nel getto del peso nuovo primato personale, 4,92m nel salto in lungo, 3’03”00 sugli 800m.

Una gara degli 800m ad invito 9 atlete femminile e 10 al maschile

Presente un atleta lecchese dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Lorenzo Forni riesce a migliorare il suo primato degli 800m indoor con 1’50”93 (a soli 50centesimi del primato outdoor), il lecchese aveva vinto la medaglia di bronzo al campionato Italiani indoor Juniores, peccato per soli 13 centesimi non è riuscito a fare il minimo del Campionato Italiano Assoluto degli 800m nel week end a Ancona il 22/23 febbraio.