Atletica Csi. Trofeo OMP Perego, Virtus Calco irresistibile

BERNAREGGIO – Ultima giornata del campionato provinciale su pista griffato Centro Sportivo Italiano, la quarta e ultima giornata fa di nuovo tappa a Bernareggio sede anche della terza giornata, mentre le prime due si erano disputate a Lecco e a Cernusco Lombardone.

Virtus Calco inarrestabile col quarto successo in altrettante giornate: 25656 i punti ottenuti dai propri atleti, al secondo posto di giornata il Team Pasturo con 15036 punti e al terzo il Cs Cortenova con 12851 punti.

La classifica finale vede i brianzoli a 120 punti giornata seguiti dalla Pol Bellano a 99 e dal Team Pasturo a 95. Per la Virtus Calco si tratta del 10° successo consecutivo, sono sempre loro ininterrottamente dal 2010 i vincitori del titolo di campione provinciale di atletica leggera del Csi.

Al Cs Cortenova il trofeo Sport Specialist

Le gare di Bernareggio erano anche l’atto conclusivo della Gran Combinata con in palio il trofeo Sport Specialist, sei le giornate proposte con cinque risultati per stilare la classifica finale sia individuale che di società. Il Cs Cortenova si aggiudica il trofeo con 147 punti davanti alla Virtus Calco seconda con 133 e al Team Pasturo al terzo posto con 132. I valsassinesi del Cs Cortenova hanno dunque bissato il successo della passata stagione dopo una striscia vincente di 8 vittorie consecutive della Virtus Calco.

Premiazioni dei due trofei a Calco al 12 ottobre

Ora l’appuntamento è per il 12 ottobre dove a Calco si premieranno i campioni provinciali e le società sia per la pista che per la gran combinata, manifestazione questa che prevedeva due prove di corsa campestre, due prove di corsa su strada e due di mezzofondo in pista con la possibilità di scartare una prova su sei.