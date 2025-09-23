Atletica. Lucio Arienti campione regionale: la soddisfazione dell’Unione podistica Missaglia

Soddisfazioni per l’Unione podistica di Missaglia ai campionati regionali individuali a Villasanta

Lucio Arienti è campione regionale nei 300 metri ostacoli categoria Cadetti

MISSAGLIA – Grande soddisfazione per l’atletica brianzola. Lucio Arienti, 14 anni, atleta dell’Unione Podistica Missaglia, ha conquistato il titolo regionale nella specialità dei 300 metri ostacoli categoria cadetti, in occasione dei campionati regionali individuali su pista disputati nel fine settimana appena trascorso a Villasanta.

Con orgoglio il sodalizio guidato da Francesca Pirotta rimarca la straordinaria prova di Arienti, capace di fermare “il cronometro a 40.37 secondi, nuovo record personale, che oltre a regalargli la medaglia d’oro, gli garantisce l’accesso ai Campionati Italiani Cadetti, in programma il 4 e 5 ottobre a Viareggio”.

Un risultato che va ad aggiungersi a un altro traguardo già raggiunto dall’atleta originario di Missaglia e che premia il talento del ragazzo e il lavoro costante della società Unione Podistica Missaglia e del suo staff tecnico: “Lucio aveva già conseguito il minimo per accedere al Criterium Cadetti nella disciplina dei 100 metri ostacoli, confermando così la sua versatilità e competitività a livello nazionale” concludono dall’Unione Podistica Missaglia, rimarcando come, con questa vittoria, l’atletica giovanile missagliese vada ad aggiungere un nuovo capitolo di prestigio alla propria storia, portando in alto i colori del territorio anche a livello nazionale.