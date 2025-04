Barzanò. La SSD Effetto Sport presenta la nuova squadra di triathlon

Durante la serata di giovedì 10 aprile, sono stati presentati i corsi e il camp estivo dedicato ai ragazzi

La nuova squadra avrà sede presso la Piscina di Barzanò

BARZANO’ – La SSD Effetto Sport presenta la sua nuova squadra di triathlon, con sede presso la Piscina di Barzanò. La serata di giovedì 10 aprile ha visto l’evento di presentazione, tenutasi alla CAB Academy di Barzanò.

Durante l’iniziativa, sono stati presentati diversi progetti. Il primo ad essere illustrato è stato il corso dedicato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni, che prevede sessioni di allenamento in nuoto e in bicicletta/corsa.

Per gli adulti, invece, la proposta ha incluso il tesseramento FITRI, sconti sull’acquisto di abbonamenti per il nuoto libero e la possibilità di avvalersi di un referente per allenamenti personalizzati.

Inoltre, è stato annunciato il primo Camp estivo di triathlon, che si terrà dal 23 giugno al 1° agosto e sarà dedicato ai ragazzi. Il camp offrirà una varietà di attività ludiche e sportive, pensate per divertirsi e scoprire più a fondo questo affascinante sport.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 039.9211688 o mandare una e-mail a segreteria@piscinadibarzano.it