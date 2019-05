Calcio, 2^ Categoria. PlayOff, la POL.2B pareggia ad Albate

La squadra di Brivio sul campo dell’Albate per l’andata dell’ultimo turno di PlayOff

Il match finito in pareggio, domenica prossima il ritorno

COMO – E’ finita con un pareggio la partita di andata del quarto e ultimo turno di PlayOff che ha visto la Pol.2B di Brivio sfidare l’Albate fuori casa.

I ragazzi della Pol.2B hanno giocato un buon primo tempo, passando in vantaggio a soli 15 minuti dal fischio d’inizio (rete di testa di Marco Nobili). Poco dopo sfiorato il 2-0 su calcio d’angolo. Il pareggio da parte dell’Albate è arrivato a 5 minuti dalla fine del primo tempo su punizione.

Il secondo tempo è iniziato con meno grinta da parte dei lecchesi: a pochi minuti è arrivato il secondo goal dell’Albate, passata in vantaggio per 2-1. Al 25esimo grazie all’assist di Maggi Nobili (migliore in campo, insieme a Ferrari) firma il 2-2, mantenuto fino al fischio finale.

“Una buona partita che ci ha visti controllare bene il primo tempo e meno energici sul secondo, siamo comunque soddisfatti” il commento del Direttore Sportivo Gianluca Castagnoli. Ora manca il ritorno, che si giocherà domenica prossima, 2 giugno, alle ore 16 sul campo di Casate Rogoredo.