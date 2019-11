I biancorossi battono 5-0 l’Ardor Lazzate nella semifinale d’andata

Fall, Berberi (doppiette) e Consolazio firmano la manita

LAZZATE – Non c’è stata storia nella semifinale d’andata di Coppa Italia d’Eccellenza (fase regionale) che questo pomeriggio ha visto opposte Ardor Lazzate e Casatese. La formazione brianzola ha confermato di vivere un ottimo momento rifilando ai padroni di casa un clamoroso 5-0.

Pokerissimo e finale ipotecata

Il 5-0 con cui i ragazzi di mister Danilo Tricarico si sono imposti sulla formazione monzese, guidata in panchina dall’ex tecnico della Casatese Alessio Vianello, di fatto costituisce già il pass per la finale del prossimo 21 dicembre.

Mercoledì 4 dicembre, nella sfida di ritorno a campi invertiti, ai biancorossi basterà amministrare l’ampio margine scavato quest’oggi per conquistare per il secondo anno consecutivo la finale di Coppa Italia. Si ricorderà infatti che nella scorsa stagione la Casatese andò vicinissima all’impresa del successo in Coppa, ma in finale dovette arrendersi al Varese.

Per quanto concerne la gara odierna questa è stata decisa dalle doppiette di Fall e Berberi, oltre che dalla rete finale di Consolazio. Le due bocche da fuoco biancorosse sono andate a segno entrambe con un gol per tempo, rispettivamente al 9′ e al 50′ Fall e al 33′ e 54′ Berberi. Consolazio, subentrato nella ripresa, ha messo la ciliegina sulla torta realizzando la quinta rete all’81’.

Questa sera è in programma l’altra semifinale d’andata tra le bergamasche Valcalepio e Atletico Chiuduno Grumellese.

TABELLINO

ARDOR LAZZATE-CASATESE 0-5: Fall 9′ e 50′, Berberi 33′ e 54′, Consolazio 81′

ARDOR LAZZATE: Bardaro, Peverelli, Fasoli, Calviello, Sala, Greco, Confalonieri (Musumeci 64′), Corti, Chiarello (Mondoni 67′), Scapinello (Jonathan 64′), Sinigallia. All. Vianello.

CASATESE: Russo, Ouahdani, Frigerio (Manta 65′), Baldan, Morganti, Bello, Sassella (Grippo 82′), Sala, Berberi (Consolazio 76′), Pontiggia (Ababio 60′), Fall (Stefanoni 72′). All. Tricarico.