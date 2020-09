Manara agli ottavi grazie al 2-1 al Lemine Almenno

La Brianza Olginatese fa la manita (5-0) alla Pontelambrese

LECCO – Domenica più che positiva per le due formazioni lecchesi di Eccellenza. Nella seconda giornata di Coppa Italia la Luciano Manara supera 2-1 il Lemine Almenno, mentre la Brianza Olginatese si impone addirittura per 5-0 sulla Pontelambrese.

La vittoria dei biancocelesti fa il paio con quella per 3-2, ottenuta alla prima giornata sul campo del Mapello. Il 2-1, firmato Schiavano – Conti, manda i ragazzi di Abaterusso in testa al proprio girone a quota 6 punti e consente inoltre di ottenere la matematica certezza di accedere agli ottavi di finale.

I bianconeri di mister Arioli invece dilagano contro la malcapitata Pontelambrese grazie ad un rigore trasformato da Berberi nel primo tempo, alle reti in rapida sequenza in apertura di ripresa di Segato e Fall e ai sigilli finali di Del Re e Citterio. La vittoria porta la Brianza Olginatese a quota 4 punti, dopo il pareggio per 1-1 della prima giornata contro la Cisanese. La qualificazione agli ottavi non è ancora certa ma comunque molto vicina, dato che la Cisanese per passare il turno, nell’ultima sfida che la vedrà opposta alla Pontelambrese dovrà imporsi con almeno sei gol di scarto.

Per quanto concerne infine la Coppa Italia di Promozione l’unica formazione della provincia ad essere scesa in campo è stata la ColicoDerviese. La formazione di Cavalli, dopo aver battuto 2-1 l’Olimpiagrenta alla prima giornata, ha impattato 1-1 sul terreno amico contro la Vibe Ronchese. Al vantaggio ospite in apertura di ripresa ha risposto Paganin al 62′.

Con il punto odierno i lariani salgono a 4 punti, con la Vibe Ronchese seconda a 1 e l’Olimpiagrenta ormai fuori dai giochi a 0. Per il passaggio del turno a questo punto diventa decisiva la sfida dell’ultima giornata tra Vibe Ronchese e Olimpiagrenta. Con un successo della Vibe con due o più gol di scarto saranno proprio i brianzoli a passare il turno. In caso contrario ai sedicesimi accederà invece la ColicoDerviese.