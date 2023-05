Calcio dilettanti. La Casatese centra ancora la finale playoff: battuta 2-1 l’Arconatese

Biancorossi nuovamente in finale dopo quella vinta lo scorso anno contro il Legnano

In Promozione il Calolziocorte supera il primo turno playoff superando in trasferta 4-2 il Biassono

LECCO – La Casatese concede il bis: i biancorossi di mister Commisso dopo la finale dei playoff di Serie D, vinta contro il Legnano la scorsa stagione, conquistano nuovamente l’ultimo atto grazie al successo per 2-1 ottenuto ai danni dell’Arconatese.

Sul sintetico di Rogoredo i biancorossi hanno superato i milanesi grazie alle reti di Isella (31′) e Stefanoni (49′); solo ad accorciare le distanze è servita la rete realizzata per gli ospiti da Silvano (52′).

Ora la Casatese è attesa dall’ultima fatica stagionale, la finale playoff che verrà disputata in gara unica domenica 21 maggio sul terreno di gioco dell’Alcione Milano, vittorioso sempre col risultato di 2-1 sul Desenzano nell’altra semifinale playoff.

Passando poi al campionato di Promozione, può festeggiare anche il Calolziocorte, vittorioso nel primo turno dei playoff per 4-2 sul campo del Biassono. La formazione di Perego si è imposta grazie ad una doppietta di Buccini e alle marcature di Barillà e Del Re (rigore).

Il Calolziocorte passa così al secondo turno dove affronterà, ancora in trasferta (sabato 20 maggio), l’Arcellasco.

Per quanto concerne infine gli spareggi playout per non retrocedere in 1^ Categoria si è chiusa sul 2-2 l’andata della sfida tra Costamasnaga e Galbiate. Domenica 21 maggio è in programma il match di ritorno.