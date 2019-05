Calcio Dilettanti. Tutti i verdetti delle gare valide per play off e play out

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Bulciago ottiene la sua prima storica promozione in 2^ Categoria

Il Lecco Alta si salva nel play out; a retrocedere è il Verderio

LECCO – Si sono giocate questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle 16, le gare valide per i play off e i play out di 1^, 2^ e 3^ Categoria. I campi dai quali sono emersi i primi verdetti sono quelli di Bulciago e Civate.

La finale play off di 3^ Categoria

A Bulciago, nella finalissima valida per il salto in 2^ Categoria, i padroni di casa della Polisportiva Oratorio Bulciago hanno battuto in rimonta il Molteno 2-1. A decidere la sfida sono state le reti siglate nel finale da Franceschetti e Panzeri. In avvio di ripresa era stato invece Caldirola a far sperare il Molteno.

Lecco Alta salvo; Verderio retrocesso

Nel ritorno del play out di 2^ Categoria, giocato a Civate, il Lecco Alta ha avuto ragione del Verderio per 2-1. In virtù dell’1-1 maturato all’andata la formazione lecchese mantiene la categoria mentre quella brianzola retrocede in 3^.

I play off di 1^ e 2^ Categoria

Nel secondo turno play off di 1^ Categoria l’Olimpiagrenta ha superato, sul terreno di casa, con un netto 3-0 il Costamasnaga. In 2^ Categoria la Polisportiva Oratorio 2B ha espugnato il terreno del Victoria con un perentorio 4-1.

Olimpiagrenta e Polisportiva Oratorio 2B proseguono dunque nel proprio cammino verso Promozione e 1^ Categoria. Cammino che si interrompe invece per Costamasnaga e Victoria.