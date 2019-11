Calcio. Domenica senza vittorie per le squadre lecchesi di Eccellenza e Promozione

La Casatese impatta 0-0; l’Olginatese crolla a Giussano

Per la Brianza e la Manara c’è solo un pareggio

LECCO – E’ una domenica amara quella delle squadre lecchesi impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza la Casatese ha ottenuto un pareggio senza reti sul campo del Sant’Angelo. Il punto guadagnato in terra lodigiana permette ai biancorossi di restare in zona play off, ora alle spalle oltre che della capolista Vis Nova Giussano anche della Luisiana.

Ai piani alti della classifica ci resta anche l’Olginatese ma i bianconeri vengono letteralmente ridimensionati dopo il pesante 5-0 subito a Giussano contro la Vis Nova.

In Promozione le cose non sono andate molto meglio. La Brianza Cernusco Merate si è fermata sullo 0-0 sul campo della Concorezzese, mentre la Luciano Manara ha pareggiato 1-1 in casa contro il Castello Città di Cantù.

In coda alla graduatoria l’Arcadia Dolzago e l’Aurora Olgiate hanno mosso un piccolo passo pareggiando rispettivamente contro il Casati Arcore (0-0) e l’Alta Brianza Tavernerio (2-2). Chiudono il quadro le sconfitte rimediate dalla ColicoDerviese e dal Barzago sul campo dell’Arcellasco (1-0) e della Vibe Ronchese (2-1)