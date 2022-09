La formazione di Delpiano è battuta 2-0 in casa dalla Tritium

I ragazzi di Abaterusso vengono superati in extremis (1-0) dal Club Milanese

LECCO – Giornata di campionato amara per le due formazioni lecchesi impegnate nel girone B d’Eccellenza. La Brianza Olginatese viene superata per 2-0 dalla Tritium tra le mura amiche mentre la Luciano Manara rimedia una sconfitta per 1-0 sul terreno di gioco del Club Milanese.

La gara giocata al “Cavalier Ferrario” di Merate viene decisa da una doppietta di Vaglio, a segno con un gol per tempo. Al “Comunale” di San Donato Milanese è invece un rigore trasformato da Checchi ad un passo dal 90′ a regalare i tre punti ai padroni di casa.

La classifica vede ora la Luciano Manara ancora ferma sul fondo della classifica senza punti all’attivo (unica formazione con la Vertovese ad aver rimediato due ko nelle prime due giornate), e la Brianza Olginatese appena sopra con punto, quello maturato all’esordio contro l’AlbinoGandino.

Nel prossimo turno la Luciano Manara dovrà cercare di muovere la propria classifica nella sfida interna contro il San Pellegrino; la Brianza Olginatese farà invece visita allo Zingonia Verdellino.