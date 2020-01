Calcio Eccellenza. Casatese di misura; Olginatese a valanga

I biancorossi superano in casa il Mapello 1-0

Vittoria esterna per 4-1 contro l’AlbinoGandino per i bianconeri

LECCO – E’ una domenica col sorriso quella vissuta dalle due formazioni lecchesi impegnate nel girone B d’Eccellenza. La Casatese vicecapolista ha battuto 1-0 il Mapello a domicilio, mentre l’Olginatese ha espugnato il terreno di gioco dell’AlbinoGandino col risultato di 4-1.

Il successo griffato Pontiggia permette ai ragazzi di Tricarico di restare in seconda posizione, sempre a -4 dalla capolista Vis Nova Giussano (vittoriosa per 1-0 in casa del Sant’Angelo). La Casatese allunga inoltre sul terzo posto occupato dalla Luisiana (battuta 1-0 dallo Zingonia Verdellino).

Il largo successo dell’Olginatese in terra bergamasca arriva dopo un brivido iniziale dovuto al gol del vantaggio dell’AlbinoGandino, messo a segno dopo solamente due minuti di gioco da Tiraboschi. I ragazzi di Colombo ribaltano però la situazione già nel primo tempo grazie ai gol di Pizzini, Losa e Del Re. Nel finale si aggiunge alla festa anche Mosca che realizza il poker.