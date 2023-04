Calcio Eccellenza. Colpo grosso della Luciano Manara sul campo del Lemine Almenno

I bersaglieri restano vivi con l’1-0 in terra bergamasca

A regalare i tre punti ai blucelesti ci pensa Losa

ALMENNO SAN SALVATORE – Restano vive le speranze di salvezza della Luciano Manara: nel trentaduesimo turno di campionato del girone B d’Eccellenza i brianzoli ottengono tre punti dal valore specifico notevole imponendosi per 1-0 sul terreno di gioco del Lemine Almenno.

A decidere la sfida in casa dei bergamaschi è un gol di Losa. Grazie al successo odierno, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa ai danni dello Zingonia Verdellino, i biancocelesti riaccendono le proprie speranze di salvezza, sopravanzando in classifica la Vertovese e abbandonando così il penultimo posto che significa retrocessione diretta in Promozione.

Ora i ragazzi di Abaterusso non dovranno commettere passi falsi negli ultimi due match di campionato, che li vedranno opposti allo Scanzorosciate e al Leon.

Turno di riposo invece per la Brianza Olginatese, che aveva anticipato la sfida valida per la trentaduesima giornata di campionato sabato 8 aprile, battendo 2-1 la Vertovese. Per quanto concerne il prossimo turno la truppa di Delpiano farà visita all’Altabrianza Tavernerio mentre nell’ultima giornata ospiterà il Mapello.

Classifica

Tritium 79

————————————-

Mapello 72

Brianza Olginatese 63

Leon 52

Lemine Almenno 50

————————————-

Altabrianza Tavernerio 47

Juvenes Pradalunghese 47

Cisanese 43

Scanzorosciate 43

Club Milanese 42

Forza e Costanza 38

Trevigliese 37

————————————-

San Pellegrino 35

Zingonia Verdellino 35

Valcalepio 33

Luciano Manara 31

————————————

Vertovese 29

Albinogandino 24