Calcio Eccellenza. Due pareggi per Brianza Olginatese e Luciano Manara

Delpiano impatta 2-2 sul campo del Leon

Abaterusso bloccato in casa dall’Altabrianza Tavernerio (2-2)

LECCO – Si sono chiuse entrambe sul 2-2 le sfide delle formazioni lecchesi, valide per la ventiquattresima giornata del girone B d’Eccellenza.

Alla Brianza Olginatese non sono bastate le reti di Granillo e Aldegani per aver ragione del Leon (doppietta di Bonseri) nel match d’alta classifica; discorso analogo per la Luciano Manara, che ha pareggiato sul terreno di casa contro l’Altabrianza Tavernerio. Le reti biancocelesti portano le firme di Cotrone e Marangoni mentre le marcature ospiti sono state siglate da Citterio e Butti.

Dando infine uno sguardo al calendario nel prossimo turno la Brianza Olginatese ospiterà la Cisanese mentre la Luciano Manara farà visita al Mapello.

Classifica

Tritium 60

————————————-

Mapello 55

Leon 46

Brianza Olginatese 41

Club Milanese 37

————————————-

Lemine Almenno 36

Altabrianza Tavernerio 35

Juvenese Pradalunghese 35

Forza e Costanza 34

Scanzorosciate 33

Cisanese 31

San Pellegrino 29

————————————-

Trevigliese 27

Zingonia Verdellino 25

Luciano Manara 24

Vertovese 20

————————————

Valcalepio 20

Albinogandino 11