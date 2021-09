In Eccellenza prima vittoria per la Luciano Manara

Quattro sconfitte e un pareggio il bottino delle lecchesi di Promozione

LECCO – Primi sorrisi in casa Luciano Manara. Dopo il ko rimediato nell’esordio stagionale contro il Lemine Almenno e l’eliminazione dalla Coppa Italia, i biancocelesti (unica formazione lecchese del campionato d’Eccellenza) colgono il primo successo battendo 2-1 in rimonta il Codogno.

A decidere la sfida giocata in casa dei lodigiani sono le reti messe a segno da Mangili (20′) e Conti (63′) che ribaltano l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Bonelli (16′).

In Promozione è magro invece il bottino raccolto dalle squadre lecchesi. Unica a non perdere è la ColicoDerviese che sul terreno amico impatta 2-2 contro l’Arcellasco. Le reti lariane sono siglate da Rota e Scotti.

Solo sconfitte per le altre lecchesi del girone: l’Arcadia Dolzago viene superata in casa per 2-0 dal Lissone, il Barzago cede 1-0 a Cavenago, l’Aurora Olgiate rimedia un poker (4-0) sul campo del Muggiò e infine l’Olimpiagrenta viene superata sul terreno amico per 2-1 dal Cinisello.