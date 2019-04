Il NibionnOggiono chiude la stagione dei record vincendo in trasferta a Zingonia

Niente play off per la CasateseRogoredo. In Promozione la Manara va alle fasi finali

Si è disputata quest’oggi la 30esima e ultima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione. Molti verdetti erano già scritti ma non sono comunque mancate le sorprese.

I verdetti in Eccellenza

Il NibionnOggiono, fresco vincitore del campionato e pronto al salto in Serie D, ha chiuso il proprio cammino sul terreno di gioco dello Zingonia Verdellino, dove ha imposto ancora una volta la propria legge. La banda di Commisso ha superato i bergamaschi in rimonta grazie ai gol di Iori (rigore) e Perego.

E’ invece un finale amaro quello della CasateseRogoredo, che sul campo dell’Arcellasco getta al vento la possibilità di raggiungere i play off. I biancorossi cedono 2-1 contro gli erbesi e, dato il distacco superiore ai 9 punti dal secondo posto occupato dalla Tritium, vengono esclusi dalle fasi finali pur avendo raggiunto il quinto posto. Nella gara del “Lambrone” non basta un rigore trasformato da Torraca all’80’ per recuperare le due reti realizzate dai padroni di casa già nel primo tempo.

I verdetti in Promozione

Niente sorprese invece in Promozione con La Luciano Manara che col 2-2 ottenuto contro la Vibe Ronchese chiude al terzo posto e andrà dunque a sfidare l’Alta Brianza Tavernerio nei play off col fattore campo a proprio favore.

Ultima di campionato molto tranquilla poi per Aurora Olgiate, Barzago e ColicoDerviese. I giallorossi sono stati battuti dal Lissone per 2-1 sul terreno amico; con lo stesso risultato i gialloblù hanno invece avuto ragione della Di Po Vimercatese; infine i lariani, impegnati ad Agrate sul campo della Speranza, hanno ceduto 2-0. Le tre formazioni lecchesi erano però già sicure del mantenimento della categoria.

Dovrà invece ancora sudare la Brianza Cernusco Merate, che dato il proprio tredicesimo posto finale si giocherà la salvezza ai play out il Biassono. Il programma prevede un doppio confronto con la gara di ritorno in casa dei meratesi. In casa Brianza ci si augura che l’1-0 ottenuto oggi contro la Concorezzese sia di buon auspicio.