I biancorossi passano 2-0 con Fall e Bello

Zingonia Verdellino letale per i bianconeri

LECCO – Prosegue il testa a testa tra la capolista Vis Nova Giussano e la Casatese in vetta al girone B d’Eccellenza. I biancorossi di mister Tricarico, dopo la vittoria per 2-0 in casa del Codogno, restano a -2 dalla vetta, data la contemporanea vittoria della formazione giussanese per 4-1 contro la Trevigliese.

In terra lodigiana la Casatese batte i padroni di casa grazie alle reti di Fall e Bello. L’attaccante sblocca il punteggio ad un passo dall’intervallo, sfruttando un ottimo assist di Pontiggia, mentre il difensore raddoppia a tempo ormai scaduto andando a segno sugli sviluppi di un corner.

Detto della Casatese che prosegue nel suo splendido momento, il lato negativo della medaglia è rappresentato dalla sconfitta subita dall’Olginatese sul campo dello Zingonia Verdellino. L’1-0 in favore dei bergamaschi, firmato Noris, costringe i ragazzi di Colombo all’ottavo ko stagionale.

I bianconeri restano in sesta posizione, smpre ad un solo punto dal quinto posto per via della sconfitta del Sant’Angelo per 2-1 nel big match contro il Leon, ma vedono allungare tutte le altre formazioni in lotta per i playoff.

Oltre alla vittoria della Casatese e del Leon, anche la Luisiana ha infatti ottenuto i tre punti battendo 2-0 il Cologno.