Calcio Eccellenza. La Casatese infila la quarta vittoria consecutiva ed è seconda

I biancorossi battono 2-1 la Luisiana nel big match

A decidere la sfida è una doppietta di Pontiggia

LECCO – Prosegue l’ottimo momento della Casatese, capace grazie al prezioso successo per 2-1 sulla Luisiana, di ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato.

La vittoria, griffata da Pontiggia con un gol per tempo, permette ai biancorossi di sopravanzare proprio la formazione cremonese al secondo posto in classifica. Il distacco dalla Vis Nova Giussano resta sempre di quattro punti; ora però la Casatese si trova in seconda posizione con due lunghezze di vantaggio sulla Luisiana.

Domenica prossima l’insidiosa trasferta sul terreno di gioco della Vertovese chiuderà il girone d’andata di Sassella e compagni. La Casatese però non potrà subito godersi le vacanze perchè sabato 21 dicembre sarà impegnata nell’attesissima finale di Coppa Italia contro il Valcalepio.

Detto dello splendido momento della Casatese, la faccia triste della medaglia è invece rappresentata dalla seconda sconfitta consecutiva dell’Olginatese. I bianconeri sono stati batutti 2-0 dalla Vertovese sul terreno di casa. A decidere la sfida sono stati un autogol di Guanziroli e la rete ospite di De Leidi.

Domenica prossima i bianconeri dovranno per forza di cose ritrovare i tre punti nella trasferta di Mapello per poter continuare a dire la loro in ottica play off.