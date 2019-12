Calcio Eccellenza. La Casatese passeggia con sei reti, l’Olginatese va ko

La Casatese batte la Cisanese con un tennistico 6-2

Esordio amaro per mister Colombo sulla panchina dell’Olginatese

LECCO – E’ stata la grande domenica della Casatese nel girone B d’Eccellenza. La formazione di mister Tricarico ha infatti surclassato la Cisanese imponendosi con un rotondo 6-2.

A decidere la sfida – già sul punteggio di 4-0 al 45′ – sono stati i gol di Baldan, Stefanoni (doppietta), Berberi e Manta (doppietta). Troppo netta la differenza di valori in campo per la formazione bergamasca che, dopo un buon inizio di partita, si è completamente lasciata andare sotto i colpi dei biancorossi.

La classifica continua a dire che la Casatese è la terza forza del campionato alle spalle della Luisiana (un punto di distacco) e della capolista Vis Nova Giussano (quattro punti in più dei brianzoli). A due giornate dal giro di boa della stagione la conquista del campionato sembra un discorso riservato a queste tre formazioni; da evidenziare che domenica prossima, sul sintetico di Rogoredo, Casatese e Luisiana si troveranno per la prima volta una di fronte all’altra.

Se la Casatese fa festa lo stesso non può fare l’Olginatese, battuta 2-0 in trasferta proprio dalla Luisiana. L’esordio sulla panchina bianconera di mister Colombo è coinciso dunque con una sconfitta.

I bianconeri scivolano al quinto posto della classifica ma restano comunque in zona play off. Nelle ultime due giornate del girone d’andata Lacchini e compagni dovranno per forza di cose tornare a fare bottino pieno, per non far scappare ulteriormente il terzetto di testa.