Calcio Eccellenza. La Casatese vola in vetta; per l’Olginatese solo un pari

I ragazzi di Tricarico superano 4-3 lo Zingonia Verdellino

La contemporanea sconfitta della Vis Nova porta i biancorossi in vetta

LECCO – E’ una giornata da incorniciare quella della Casatese. La formazione allenata da mister Tricarico batte 4-3, sul terreno amico, lo Zingonia Verdellino al termine di una partita incredibile con continui ribaltamenti di punteggio.

La contemporanea sconfitta della Vis Nova Giussano sul campo del Leon (3-2) permette inoltre alla Casatese di agguantare la vetta della classifica. Ora la situazione al vertice è la seguente: Casatese 46, Vis Nova 45, Leon 40, Luisiana 38.

Tornando al rocambolesco successo ottenuto contro la formazione bergamasca, il tabellino dice che a sbloccare il risultato è lo Zingonia Verdellino, a segno al 10′ con Mantellini su rigore. Poco dopo, al 17′, arriva la risposta di Fall ma al 23′ Montalbano riporta avanti gli ospiti.

Nella ripresa Berberi pareggia di nuovo i conti dal dischetto al 57′. Lo stesso Berberi completa il sorpasso all’82’ ma all’86’ Sangalli fissa il punteggio sul 3-3. La rete decisiva è però quella di De Simone, che al 95′ realizza il gol del 4-3 che sta a significare vittoria e primato.

E’ invece una domenica decisamente più amara quella dell’Olginatese, che sul terreno di casa non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il Lemine Almenno (penultima forza del girone).

La rete su rigore, realizzata in pieno recupero da Pizzini, rimedia al vantaggio bergamasco di Capelli, sempre con un tiro dagli undici metri, messo a segno nel primo tempo. Il pareggio non può comunque soddisfare mister Colombo, visto anche il sorpasso in classifica da parte della Cisanese.