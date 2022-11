Abaterusso espugna il campo dell’AlbinoGandino (0-2)

Delpiano superato in casa dal Club Milanese (1-2)

LECCO – La dodicesima giornata del girone B d’Eccellenza fa registrare il ritorno al successo della Luciano Manara, capace di espugnare col risultato di 2-0 il terreno dell’AlbinoGandino; niente da fare per la Brianza Olginatese che viene battuta 2-1 in casa dal Club Milanese.

Per quanto concerne il match salvezza giocato in terra bergamasca, a regalare i tre punti a Abaterusso sono le marcature di De Lisio (39′) e Cisternino (77′). La sfida del “Comunale” di Olginate vede invece la formazione ospite imporsi con i gol di Peroni e Checchi; a ben poco serve per i ragazzi di Delpiano il gol messo a segno da Rebolini.

Per quanto concerne la classifica la Luciano Manara muove un passo importante nella lotta salvezza portandosi a quota 11; la Brianza Olginatese resta ferma a centro gruppo con 17 punti. Le sfide del prossimo turno vedranno la Luciano Manara impegnata sul terreno di casa contro la capolista Tritium, mentre la Brianza Olginatese farà visita al San Pellegrino.

Classifica

Tritium 31

Mapello 24

Club Milanese 24

Forza e Costanza 22

Leon 22

San Pellegrino 21

Juvenes Pradalunghese 20

Lemine Almenno 18

Brianza Olginatese 17

Scanzorosciate 17

Altabrianza Tavernerio 14

Cisanese 14

Vertovese 14

Luciano Manara 11

Treviglese 11

Valcalepio 9

Zingonia Verdellino 8

AlbinoGandino 2