I biancocelesti recuperano due volte i padroni di casa

Decisiva la rete di Losa e un autorete dei bergamaschi

MAPELLO – Dopo il successo in rimonta sul campo del Codogno, la Luciano Manara muove ancora la classifica strappando un punto prezioso in casa del Mapello.

In terra bergamasca i ragazzi di mister Abaterusso vanno sotto per due volte ma, prima recuperano con una rete di Losa e poi grazie ad un autogol di Galletti. Ad aprire le marcature per il Mapello al 22′ è Capelli. Losa pareggia i conti al 50′, prima che Sonzogni riporti avanti i suoi al 32′. Decisiva è l’autorete di Galletti che all’85’ fissa il punteggio sul definitivo 2-2.

Dopo due trasferte consecutive la Manara è ora attesa dal match casalingo contro il Castelleone. Match in programma al “Figliodoni” di Barzanò domenica 3 ottobre con fischio d’inizio alle 15.30.