CASATESEROGOREDO – OFFANENGHESE 2-2: Sassella (C), Colonetti (O), Torraca (C), Guerini (O)

Per i biancorossi le speranze di arrivare ai play off sono ridotte al minimo

CASATENOVO – Si è chiuso sul 2-2 il posticipo di pasquetta tra la CasateseRogoredo e l’Offanenghese.

I ragazzi di Vianello non riescono ad approfittare del tutto della contemporanea sconfitta interna per 3-2 della Tritium contro la Cisanese: ora per accedere ai play off dovranno battere l’Arcellasco nell’ultima giornata e sperare che la Vimercatese Oreno faccia altrettanto contro la Tritium.

La partita

A spezzare l’equilibrio ci pensa Sassella che va in gol al 26′. Nella ripresa gli ospiti attaccano alla ricerca del pareggio che si materializza al 77′ grazie al gol di Colonetti.

La CasateseRogoredo però non demorde e all’81’ ha di nuovo la forza per andare in rete con Torraca. La partita a questo punto sembra chiusa ma all’89’ Guerini inventa un gran tiro al volo che si spegne alle spalle di Brescello per il definitivo 2-2.

Come detto in apertura le speranze di accedere ai play off per i casatesi sono ridotte al minimo: in casa dell’Arcellasco serviranno per forza di cose i tre punti, mentre la Vimercatese Oreno dovrà battere la Tritium.