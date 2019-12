Calcio Eccellenza. L’Olginatese vince con un gol nel finale; solo un pari per la Casatese

La Vertovese rimonta due gol alla Casatese

Primo successo per Colombo sulla panchina dell’Olginatese

LECCO – Si chiude con una vittoria e un pareggio il girone d’andata delle formazioni lecchesi d’Eccellenza. A vincere è l’Olginatese che batte 1-0 il Mapello; la Casatese viene invece rimontata sul 2-2 dalla Vertovese.

Dopo due sconfitte consecutive i bianconeri tornano alla vittoria imponendosi 1-0 sul campo del Mapello. Il successo, griffato da Guanziroli a cinque minuti dallo scadere, porta i ragazzi di mister Colombo al sesto posto a quota 23 punti.

Per l’Olginatese sarà a questo punto fondamentale approcciare al meglio il girone di ritorno, a partire dalla prima giornata nella quale l’altra lecchese del girone – la Casatese – sarà di scena a Olginate, per cercare di restare attaccati al treno che porta ai play off.

Proprio la Casatese mastica amaro dopo il pareggio in rimonta subito a Villa d’Almè contro la Vertovese. Alla doppietta di Fall, a segno per due volte tra fine primo tempo e inizio ripresa, hanno risposto i bergamaschi con Serralunga e Dossi.

I biancorossi restano sempre in seconda posizione ma vedono la capolista Vis Nova Giussano allungare a +6 in vetta alla classifica.

Ora i ragazzi di mister Tricarico sono attesi – sabato 21 dicembre – dalla finale di Coppa Italia nella quale affronteranno il Valcalepio. Un traguardo storico che la Casatese vuole centrare a tutti i costi dopo la finale persa lo scorso anno contro il Varese.