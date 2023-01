Calcio Eccellenza. Pari Luciano Manara; Brianza Olginatese ko

Abaterusso strappa un punto contro il Club Milanese (1-1)

Delpiano battuto sul campo dalla capolista Tritium (3-1)

LECCO – E’ di un pareggio e una sconfitta il bilancio del terzo turno di ritorno per le due formazioni lecchesi impegnate nel girone B d’Eccellenza.

Ad ottenere un punto è la Luciano Manara, che sul terreno di casa impatta 1-1 contro il Club Milanese. Niente da fare invece per la Brianza Olginatese, che viene battuta in trasferta per 3-1 dalla Triutium capolista.

Nonostante il ko la formazione di Delpiano mantiene il quarto posto con 33 punti; i ragazzi di Abaterusso muovono invece un piccolo passo in ottica salvezza portandosi a quota 19. Dando infine uno sguardo al prossimo turno di campionato, la Brianza Olginatese riceverà lo Zingonia Verdellino mentre la Luciano Manara farà visita al San Pellegrino.

Classifica

Tritium 51

——————————–

Mapello 46

Leon 39

Brianza Olginatese 33

Forza e Costanza 32

——————————-

Club Milanese 31

Lemine Almenno 30

Scanzorosciate 30

Juvenes Pradalunghese 29

Altabrianza Tavernerio 27

Cisanese 27

San Pellegrino 25

——————————-

Zingonia Verdellino 21

Trevigliese 20

Luciano Manara 19

Vertovese 16

——————————

Valcalepio 11

AlbinoGandino 11