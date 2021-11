Bersaglieri costretti dal Sant’Angelo al terzo ko (0-2) di fila

Il Barzago si impone (1-2) nel derby con l’Aurora Olgiate

LECCO – Terza sconfitta consecutiva per la Luciano Manara, che dopo le sconfitte maturate contro Zingonia Verdellino e AlbinoGandino, cede anche contro il Sant’Angelo. Al “Figliodoni” di Barzanò a decidere la sfida è una doppietta di Vaglio, in rete con due gol in rapida sequenza al 69′ e al 73′.

La Manara resta dunque ferma a quota 21 punti nel girone B d’Eccellenza. Il margine sulla zona calda è comunque ancora buono; nel prossimo turno i ragazzi di Abaterusso faranno visita al Sancolombano in un match che mette in palio punti importanti per restare lontani dalla zona playout.

Per quanto concerne invece il girone B di Promozione va al Barzago il derby interprovinciale giocato in casa dell’Aurora Olgiate. I gialloblù si impongono 2-1 ottenendo tre punti preziosi per quanto concerne la lotta salvezza. Successo importante anche per l’Olimpiagrenta, capace di superare la Nuova Sondrio per 3-1. Niente da fare infine per ColicoDerviese e Arcadia Dolzago, battute entrambe sul terreno di casa rispettivamente da Vibe Ronchese (1-2) e Cavenago (1-3).