Prosegue il momento no della Manara, il Sancolombano si impone 1-0

In Promozione vola l’Olimpiagrenta; bene anche ColicoDerviese e Aurora Olgiate

LECCO – Prosegue il periodo negativo della Luciano Manara, che con la sconfitta per 1-0 subita sul campo del Sancolombano rimedia il quarto ko consecutivo.

La formazione di mister Abaterusso resta dunque ferma in classifica (girone B d’Eccellenza) a quota 21 punti; il margine sulla zona salvezza è comunque ancora rassicurante (7 punti) ma nel prossimo turno – mercoledì 8 dicembre – contro il pericolante Mariano sarà fondamentale ritrovare la via del successo.

Per quanto concerne invece il campionato di Promozione l’Olimpiagrenta conquista la sua sesta vittoria imponendosi 3-2 in casa del Cavenago. I verdegranata restano al sesto posto, a sole quattro lunghezze dalla zona playoff.

A vincere sono anche la ColicoDerviese e l’Aurora Olgiate che si impongono, entrambe in trasferta, rispettivamente su Casati Arcore (1-4) e Cinisello (1-2). Per entrambe le formazione si tratta di punti pesanti in chiave salvezza.

A chiudere il quadro il pareggio dell’Arcadia Dolzago per 1-1 in casa della Concorezzese e la sconfitta interna rimediata dal Barzago per mano della capolista Muggiò (2-3).