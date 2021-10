I bersaglieri impattano 1-1 sul campo della Luisiana

Tutte ko le formazioni lecchesi di Promozione

LECCO – Prosegue il buon momento della Luciano Manara che col pareggio per 1-1 in casa della Luisianaottiene il quarto risultato utile consecutivo. I ragazzi di Abaterusso in terra cremonese prima vanno sotto per via della rete di Tomella ma poi riesconoa pareggiare i conti con Magili.

I biancocelesti muovono dunque la propria classifica salendo a quota otto punti. E’ invece assolutamente negativo il bilancio domenicale delle formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Promozione.

L’Aurora Olgiate, ancora ferma a zero punti dopo quattro giornate, cede 2-0 in casa dell’Altabrianza Tavernerio. Il Barzago, che di punto ne ha solo uno, viene superato dalla Vibe Ronchese per 2-1; battute col medesimo risultato anche ColicoDerviese e Arcadia Dolzago, rispettivamente da Muggiò e Arcellasco. A chiudere il quadro il ko per 1-0 rimediato dall’Olimpiagrenta contro la Cob 91.