I ragazzi di Abaterusso superano 1-0 sul Sancolombano

Si chiudono sullo 0-0 le gare di Olimpiagrenta e Aurora Olgiate

LECCO – Pronto riscatto per la Luciano Manara: dopo il ko rimediato mercoledì scorso nel turno infrasettimanale giocato in casa della Pontelambrese, i bersaglieri colgono un importante successo in ottica salvezza superando 1-0 il Sancolombano.

La gara giocata al “Figliodoni” di Barzanò viene decisa da un calcio di rigore trasformato da Bovis al 10′. I tre punti permettono alla formazione di Abaterusso di fare un importante passo in avanti in classifica. Ora i punti all’attivo sono 36, con un vantaggio di due lunghezze sulla zona playout.

Detto dell’unica formazione lecchese impegnata nel girone B d’Eccellenza, l’attenzione si sposta sul girone B di Promozione, dove sia l’Olimpiagrenta che l’Aurora Olgiate hanno impattato 0-0, rispettivamente contro Cavenago e Cinisello.

Un punto anche per l’Arcadia Dolzago che ha chiuso sul 3-3 contro la Concorezzese. Niente da fare invece per la ColicoDerviese, battuta 1-0 sul terreno di casa dal Casati Arcore.