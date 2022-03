I biancocelesti superano l’AlbinoGandino nel recupero

Largo successo dell’Olimpiagrenta (1-4) sull’Arcadia Dolzago

LECCO – Torna a vincere la Luciano Manara e lo fa grazie al gol realizzato da De Lisio nell’ultimo minuto di recupero del match giocato al “Figliodoni” contro l’AlbinoGandino. L’1-0 finale consente di ottenere tre punti pesantissimi alla formazione di Abaterusso.

La classifica del girone B d’Eccellenza vede ora i bersaglieri nella pancia del gruppo, con lo stesso distaccio (3 punti) dalla zona playoff e da quella playout.

Per quanto concerne il girone B di Promozione, il risultato di maggior rilievo è il 4-1 con cui l’Olimpiagrenta ha avuto ragione in trasferta dell’Arcadia Dolzago. I verdegranta sono ora sesti in classifica, ad una sola lunghezza dalla zona playoff. I biancoazzurri invece restano ultimi con solamente 11 punti all’attivo.

Pesante sconfitta (4-0) anche per il Barzago che esce con le ossa rotte dalla sfida del “Lambrone” di Erba giocata contro l’Arcellasco. Resta molto complicata anche la classifica dei gialloblù, attualmente penultimi a quota 15.

Al terz’ultimo posto si trova poi la ColicoDerviese (19 punti) che se non altro ha mosso la classifica con l’1-1 casalingo contro la Concorezzese. A chiudere il quadro il ko rimediato dall’Aurora Olgiate contro il Casati Arcore (1-2).