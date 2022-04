I biancocelesti salutano il pubblico di casa con un 3-1 sul Codogno

Va al Barzago il derby salvezza giocato contro l’Arcadia Dolzago (2-0)

LECCO – Si chiude con un successo la stagione della Luciano Manara sul terreno di casa. In attesa dell’ultima gara valida per il girone B d’Eccellenza, in programma domenica prossima in casa del Castelleone, i bersaglieri superano 3-1 al “Figliodoni” il Codogno grazie alle reti di Melzi, Losa e Assamoi.

Con i tre punti i ragazzi di Abaterusso si portano al sesto posto a quota 48. Domenica prossima è in programma l’ultimo atto di un campionato nel quale la Manara, oltre ad aver pienamente centrato l’obiettivo salvezza, ha onorato ogni sfida fino al termine della stagione.

Per quanto riguarda invece il girone B di Promozione va al Barzago il derby salvezza giocato sul terreno di casa contro l’Arcadia Dolzago. I gialloblù si impongono 2-0 con le reti di Agostoni e Proserpio; il Barzago resta ultimo ma accorcia a -1 proprio dall’Arcadia. Le ultime due giornate di campionato saranno decisive per stabilire quale tra queste due formazioni sarà costretta alla retrocessione diretta in Prima Categoria.

Le altre sfide delle lecchesi fanno registrare il pareggio per 1-1 della ColicoDerviese in casa del Lissone e le sconfitte dell’Olimpiagrenta e dell’Aurora Olgiate, battute rispettivamente da Casati Arcore (3-0) e Arcellasco (1-2).