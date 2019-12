A decidere la finale è un gol di Berberi nella ripresa

Pontiggia e Baldan sono i migliori tra i ragazzi di Tricarico

ALMENNO SAN SALVATORE – E’ un traguardo storico quello raggiunto questo pomeriggio dalla Casatese. La formazione brianzola, grazie alla vittoria per 1-0 sulla formazione bergamasca del Valcalepio, conquista per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia d’Eccellenza del comitato lombardo.

A decidere l’atto conclusivo della competizione di livello regionale è stata una rete di Berberi, messa a segno poco dopo la metà della ripresa. I biancorossi riescono così a riscattare l’amaro epilogo subito un anno fa quando, sempre in finale di Coppa Italia, furono sconfitti dal Varese per 2-1.

La partita

In avvio di gara, dopo una brevissima fase di studio, entrambe le formazioni dimostrano di volersi giocare la finale a viso aperto. Le prime iniziative sono di marca bergamasca; la miglior occasione del primo tempo però è della Casatese, che poco prima della mezz’ora sugli sviluppi di un corner riesce ad andare a segno con Fall: il gol viene però annullato per la posizione di fuorigioco della punta.

Di altre grosse opportunità da rete nella prima frazione non se ne registrano mentre ad inizio ripresa, prima Fall e poi Lorenzi sul frote opposto sfiorano la marcatura del vantaggio. Il punteggio resta però ancora bloccato sullo 0-0 a causa della poca precisione dei due attaccanti.

Al 65′ arriva poi l’episodio che potrebbe indirizzare il match. Il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Casatese per un tocco di mano in area di un difensore bergamasco. Sul dischetto si presenta Berberi che calcia male, facendosi parare la conclusione da Micheletti.

A questo punto l’inerzia della partita potrebbe passare dalla parte del Valcalepio. I ragazzi di Tricarico sono invece bravi a non subire il contraccolpo psicologico, senza mollare la presa in fase offensiva e vanno di nuovo vicini al vantaggio con lo stesso Berberi e poi con Fall.

Il gol è comunque nell’aria e prontamente si materializza al 74′, quando Pontiggia – il migliore in campo – serve un perfetto assist a Berberi che salta anche Micheletti prima di depositare la palla nel sacco.

Dopo la rete subita il Valcalepio prova il tutto per tutto; la difesa brianzola regge comunque bene fino al 90′ quando sale in cattedra anche Russo che interviene in modo prodigioso su Torri mettendo al sicuro il trofeo.

La vittoria della coppa a livello regionale permette alla Casatese di accedere alla Coppa Italia di categoria, dove affronterà le vincenti delle altre regioni per l’accesso diretto in Serie D.

TABELLINO

VALCALEPIO – CASATESE 0-1: Berberi 29’st

VALCALEPIO: Micheletti, Torri, Inversini (Chair), Mazza, Cassinelli, Arpini (Valente), Lazzarini, Masperi (Malzani), Lorenzi, Rega (Piantoni), Sonzogni (Ubbiali). All. Del Piano.

CASATESE: Russo, Ouahdani (Manta), Frigerio, Baldan, Morganti, Bello, Sassella, Sala, Berberi, Pontiggia (Stefanoni), Fall (Ababio). All. Tricarico.