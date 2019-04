Esordio in serie A per un arbitro lecchese: Lorenzo Maggioni dirige Sassuolo-Chievo

Per ritrovare un arbitro lecchese nella massima serie bisogna tornare al 1951 con Gino Cicardi

MONTEVECCHIA – Soltanto pochi mesi fa era stato promosso in serie B, tra poche ore Lorenzo Maggioni farà il suo esordio come primo arbitro in Serie A.

Classe 1984 di Montevecchia, è stato designato come direttore del match in programma domani, giovedì, alle ore 19, tra Sassuolo e Chievo Verona che metterà di fronte gli emiliani che occupano il 14° posto e l’ultima in classifica.

Per ritrovare un arbitro lecchese nella massima serie bisogna tornare al 1951 quando Gino Cicardi, fondatore del Gruppo Arbitri di Lecco, diresse Palermo-Triestina.