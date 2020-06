Il patron Sassella: “Successo frutto di un grande lavoro”

Squadra già rinforzata con gli arrivi di Mattia Isella, Matteo Perego e Michele Mandelli

CASATENOVO – Tra i tanti verdetti sanciti da questo anomalo giugno calcistico vi è anche la promozione in Serie D della Casatese. La società brianzola torna nella massima categoria del dilettantismo dopo oltre tre decenni passati tra le categorie minori del calcio regionale e provinciale.

I biancorossi raggiungono in Serie D i cugini del NibionnOggiono, in virtù della prima posizione nel girone B d’Eccellenza al momento dello stop forzato della stagione.

Società al lavoro per continuare a far bene

Subito dopo l’ufficialità dell’approdo in D la società si è rimessa in moto per rinforzare la rosa con gli acquisti degli esperti Mattia Isella e Matteo Perego, entrambi prelevati proprio dal NibionnOggiono, e del centrocampista classe ’97, proveniente dall’Inveruno, Michele Mandelli.

“La conquista della Serie D è il coronamento di un lavoro durato anni. Ricordo che nel 2010, quando mi sono avvicinato alla realtà della Casatese, la squadra militava in 1^Categoria. Da lì piano piano sono stati fatti tanti piccoli passi che hanno portato a questo grande successo” queste le parole del presidente Gianni Sassella.

“Un grande ringraziamento lo devo al nostro Direttore Sportivo, Fabio Viganò, e al mister Danilo Tricarico. Entrambi hanno svolto un lavoro di alto livello, dimostrando passione e professionalità. Un grosso merito ovviamente lo ha anche il gruppo dei giocatori, dai senatori dello spogliatoio a quelli più giovani che hanno sempre saputo dimostrarsi all’altezza della situazione”.

Infine il presidente si è rivolto ai tifosi della Casatese: “Mi auguro e mi aspetto un grande pubblico nella prossima stagione. Sono sicuro che la squadra possa fare ancora molto bene anche in Serie D, e con i tifosi a spingerla sarà sicuramente più bello ottenere nuovi successi”.