La Brianza piega il Lissone con quattro reti

Alla Manara basta un gol per avere ragione dell’Arcadia Dolzago

LECCO – La Brianza Cernusco Merate e la Luciano Manara ritrovano il successo in campionato.

I gialloblù, che erano reduci da tre sconfitte consecutive, ottengono il quinto successo stagionale battendo 4-1 il Lissone. A griffare la vittoria sono Citterio, Fall, Botta e Fruggiero. Ai biancocelesti basta invece un gol di Bovis per battere 1-0 in trasferta l’Arcadia Dolzago.

La parte alta della classifica vede ora la Brianza al quarto posto con 15 punti e la Manara appena dietro a quota 14.

Passando invece alla zona calda l’unica lecchese che fa punti è la ColicoDerviese che impatta 1-1 contro l’Alta Brianza Tavernerio. Ad andare a segno per i lariani è Mattaboni.

Detto dell’Arcadia che ha perso il derby con la Manara, meglio non è andata all’Aurora Olgiate e al Barzago. I giallorossi sono stati battuti in casa 4-2 dalla Vibe Ronchese mentre i gialloblù hanno ceduto 3-2 in trasferta contro il Casati Arcore.

La graduatoria quindi è sempre chiusa dall’Aurora che ha realizzato al momento solo tre punti. L’Arcadia è invece penultima con 4 punti; Barzago e ColicoDerviese sono appena sopra con rispettivamente 6 e 8 punti.