Grandissima prova dei lariani che battono la Concorezzese 5-1

Luciano Manara, Aurora Olgiate e Brianza Cernusco Merate si fermano sul pareggio. Ko il Barzago

LECCO – Una super ColicoDerviese rifila cinque reti alla malcapitata Concorezzese e mette al sicuro la permanenza in Promozione. I lariani schiantano i brianzoli grazie ai gol di Rota, Scotti, Pasquinelli e D’Agostino (doppietta).

Pomeriggio meno ricco invece per le altre lecchesi che non vanno oltre il pareggio. La Luciano Manara si fa agguantare sull’1-1 dal Menaggio allo scadere. I bersaglieri conservano la seconda piazza ma vengono raggiunti dal Casati Arcore.

Stesso risultato per l’Aurora Olgiate nel confronto interno che l’ha vista opposta alla Di Po Vimercatese. I giallorossi restano a centro classifica e, al pari della ColicoDerviese, sono quasi sicuri del mantenimento della categoria.

Un punto anche per la Brianza Cernusco Merate che impatta per 2-2 in casa contro la Vis Nova Giussano, già vincitrice del campionato due domeniche fa. I gialloblù recuperano un punto al Lissone ma restano quart’ultimi: in questo momento andrebbero ai play out.

A chiudere il quadro l’1-0 rimediato dal Barzago sul campo dell’Alta Brianza Tavernerio. E’ comunque una sconfitta indolore per i brianzoli ormai salvi.