Calcio Promozione. Il Barzago continua a vincere; primo squillo ColicoDerviese

Terza vittoria consecutiva per i gialloblu

Lariani al primo successo, ok anche Arcadia e Aurora

LECCO – E’ ottimo il bottino delle cinque formazioni lecchesi impegnate nel girone B del campionato di Promozione. La terza giornata fa infatti registrare quattro vittorie e un pareggio.

A vincere è il Barzago che con l’1-0 rifilato alla Cob, firmato Villa, ottiene la terza vittoria su altrettanti turni di campionato disputati. I ragazzi di Arrigoni guidano dunque a punteggio pieno al pari dell’Alta Brianza.

Oltre ai gialloblu vincono anche Arcadia Dolzago e Aurora Olgiate, che battono rispettivamente Cavenago (3-0, doppietta Morrone e Pirola) e Lissone (1-0, Verderio). Entrambe le formazioni salgono a quota quattro punti in classifica.

Primo successo stagionale poi per la ColicoDerviese che batte 1-0 il Casati Arcore grazie ad un gol di Pedrazzini in avvio di partita. A chiudere il quadro il pareggio (1-1) tra Olimpiagrenta e Muggiò. Per i lecchesi rete decisiva di Riva su rigore al 91′.