A Merate la Brianza si impone 2-1 sulla Manara

Vittorie preziose per ColicoDerviese, Barzago e Aurora Olgiate

LECCO – Si è chiuso con la vittoria per 2-1 della Brianza Cernusco Merate il derby giocato al “Cavalier Ferrario” tra i gialloblù e la Luciano Manara.

A decidere la partita in favore della formazione meratese sono state le reti di Fall e Ripamonti. Alla Manara non è servito a nulla il gol della speranza nel finale di Biaye. Con i tre punti conquistati la Brianza sale al quarto posto in solitaria mentre la Manara resta ferma in settima posizione.

In zona salvezza sono poi arrivati i preziosi successi di ColicoDerviese, Barzago e Aurora Olgiate.

I lariani hanno battuto 2-1 in rimonta il Cabiate con i gol di Leonelli e Agustoni, il Barzago ha superato 2-0 l’Alta Brianza Tavernerio grazie alle reti di Marinaci e Villa mentre l’Aurora ha avuto la meglio dell’Arcellasco per 2-0 grazie ad una doppietta di Tripepi.

La nota dolente arriva invece da Cantù dove l’Arcadia Dolzago ha ceduto 3-0 contro il Castello.