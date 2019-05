Calcio Promozione. La Brianza cala altre due reti al Biassono e mantiene la categoria

Tempo di lettura: 1 minuto

BRIANZA CERNUSCO MERATE – BIASSONO: 2-0

I ragazzi di Dell’Orto vincono con lo stesso risultato dell’andata legittimando la permanenza in Promozione

MERATE – E’ una domenica di festa al “Cavalier Ferrario” di Merate, dove la Brianza Cernusco Merate ha battuto con un secco 2-0 il Biassono nel ritorno play out.

I gialloblù hanno battuto i monzesi con lo stesso risultato maturato setti giorni a campi invertiti, grazie ai gol di Fall e Salzano. La prima marcatura è arrivata al 13′, mentre il gol della sicurezza al 22′ della ripresa.

Il totale di 4-0 nel doppio confronto premia in modo assoluto la Brianza, cui sarebbero potuti bastare anche due pareggi per salvarsi, dato il miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

I meratesi giocheranno dunque ancora in Promozione, il Biassono invece scende in 1^ Categoria.