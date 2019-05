BIASSONO – BRIANZA CERNUSCO MERATE 0-2: Maglione, Salomoni

I ragazzi di Dell’Orto vincono e mettono una seria ipoteca sul mantenimento della categoria

BIASSONO – Va alla Brianza Cernusco Merate il primo round del play out, tramite il quale i gialloblù di mister Dell’Orto si stanno giocando la permanenza in Promozione al pari del Biassono.

La formazione meratese ha espugnato il terreno di gioco dei rossoblù col risultato di 2-0, grazie alle reti di Maglione e Salomoni. Si tratta di un risultato di assoluto valore per la Brianza che a questo punto ha ottime chance di mantenere la Promozione.

Domenica prossima al “Cavalier Ferrario” si giocherà la sfida di ritorno. Dato il miglior piazzamento in classifica al termine del campionato alla Brianza basterà ottenere un pareggio al termine del doppio confronto. Dunque la salvezza sarebbe garantita anche in caso di sconfitta con non più di due reti di scarto.