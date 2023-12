Calcio Promozione. La Luciano Manara abbatte la capolista Mariano

La Luciano Manara vince 2-0 e aggancia in vetta il Mariano

Colico Derviese ritrova il successo, due pareggi per GrentArcadia e Costamasnaga

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nell’atteso scontro al vertice del campionato di Promozione 23/24 tra Mariano Calcio e Luciano Manara sono i lecchesi di Ivan Iotti ad avere la meglio grazie al rigore trasformato da Catta (40′) e al raddoppio firmato Castoldi (80′).

Nel primo tempo, i biancoazzurri hanno gestito bene le offensive della capolista e sono andati diverse volte vicino al gol. Prima con la punizione di Cavalli al 3′ e poi con la doppia occasione di Catta: al 22′ forte diagonale dal limite che esce di un soffio e al 29′ in girata ravvicinata sventata in angolo dal portiere Stropeni.

Situazione di stallo sino al 40′ quando c’è l’episodio chiave della partita, l’estremo difensore del Mariano controlla male un retropassaggio ed è costretto all’intervento scorretto per non farsi rubare palla dall’avversario in pressing alto. Rigore netto per l’arbitro, Catta dagli 11 metri non sbaglia e segna il 14^ centro stagionale. Nella ripresa, la Luciano Manara gestisce il vantaggio senza rischiare troppo e trova il raddoppio con il gol di testa di Castoldi sulla punizione al bacio di Cavalli.

Torna al successo anche la Colico Derviese che contro la Concorezzese vince per 2-1 fuoricasa. I lecchesi passano subito in vantaggio al 2′ minuto di gioco con Diop che fa passare sotto le gambe del portiere avversario la palla del momentaneo 0-1, i padroni di casa però reagiscono immediatamente con il gol di Sclapari al 3′ su errore difensivo dei gialloblu. Partita in bilico fino 90′ quando il neo acquisto Peter Rossi insacca in mischia il gol del definitivo 2-1.

Pareggio per il Costamasnaga che sotto di due reti agguanta il pareggio contro il Lesmo grazie alle reti di Forno (71′) e Baho (74′). Il mister Giulio Invernizzi commenta il risultato finale: “Nel primo tempo non siamo riusciti a salire perché ci hanno chiusi bene, nella ripresa ho stretto gli esterni alti e siamo andati meglio colpendo anche una traversa con Forno e poi però loro hanno raddoppiato nel nostro momento migliore”.

“Con i cambi la partita è svoltata. Abbiamo trovato subito il gol con la bella punizione dal limite di Forno che l’ha messa nel sette. Dopo cinque minuti, Baho appena entrato ha iniziato e concluso un’azione veloce fatta di passaggi di prima piazzando bene la palla in rete. Poi abbiamo rischiato anche di vincerla ma, loro si sono chiusi bene. Comunque è un punto importante per come si era messa la gara contro una squadra forte che ci permette di smuovere la classifica”.

Infine, il GrentArcadia pareggia a reti bianche contro il Calcio Menaggio, il prossimo impegno nell’ultimo turno del girone d’andata per i ragazzi di Giuseppe Perziano sarà fuoricasa contro il Biassono in piena crisi societaria.