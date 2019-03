I bersaglieri battono 2-0 il Barzago con un gol per tempo

Sconfitte per Aurora Olgiate e ColicoDerviese. Pareggia la Brianza Cernusco Merate

BARZANO’ – Si chiude con un 2-0 in favore della Luciano Manara il derby brianzolo che ha visto i biancocelesti ospitare al “Figliodoni” i cugini del Barzago. La formazione di Corti liquida la banda di Abaterusso con le reti di Sansonetti e Stefanoni, rispettivamente giunte nelle battute conclusive dei due tempi.

Con i tre punti odierni la Manara si conferma al secondo posto mentre il Barzago scivola fuori dalla zona playoff.

Per quanto concerne le altre lecchesi impegnate nel girone B di Promozione non si registrano risultati positivi. L’Aurora Olgiate cade in casa per 2-1 contro l’Alta Brianza Tavernerio; lo stesso risultato con cui il Casati Arcore espugna il terreno di gioco della ColicoDerviese. A chiudere il quadro lo 0-0 maturato tra Brianza Cernusco Merate e Lissone.