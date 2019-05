Nonostante il fattore campo a favore i bersaglieri escono di scena nel primo play off

A decidere la partita è la rete dell’ex Donghi

BARZANO’ – Sarebbe bastato un pareggio alla Luciano Manara per accedere al secondo turno dei play off di Promozione. L’Alta Brianza Tavernerio però grazie ad una gara gagliarda è riuscita a far saltare il fattore campo espugnando il “Figliodoni” grazie ad una rete di Donghi.

La partita

Come detto la formazione comasca ha compiuto l’impresa di vincere in trasferta, ottenendo dunque l’unico risultato a propria disposizione per avanzare nei play off. La gara si è chiusa sull’1-0 con la rete decisiva che è stata messa a segno dall’ex capitano della Manara, Luca Donghi, al 19′ della prima frazione di gioco.

Dopo il gol subito la squadra di Corti ha provato a spingere alla ricerca del gol del pareggio, in particolare con Sibio sull’out di sinistra, ma l’attacco è sembrato sempre abbastanza sterile. Di fatto l’estremo difensore ospite non è mai dovuto intervenire in modo decisivo per sventare minacce portate dall’attacco di casa.

Anche nella ripresa il copione non è variato di molto, anzi poco dopo la mezz’ora sono stati gli ospiti a sfiorare la seconda segnatura, prima con Rossetti e poi con Donghi. Il finale di gara ha vissuto fasi concitate ma nonostante ciò i biancocelesti non sono riusciti a trovare la via del gol.

Domani l’andata dei play out

Detto della Luciano Manara, che dovrà accontentarsi di un’altra stagione in Promozione, domani l’attenzione si sposterà sul campo sportivo di Biassono, dove la Brianza Cernusco Merate sarà impregnata nell’andata del play out per evitare la retrocessione in 1^ Categoria.

La formula prevede un confronto su 180 minuti, col ritorno che si giocherà al “Cavalier Ferrario” di Merate tra una settimana.