Calcio Promozione. Manara e Brianza ok, vincono anche Barzago e Arcadia

La Manara espugna il campo dell’Alta Brianza per 1-0

La Brianza Cernusco Merate batte 3-0 l’Aurora nel derby

LECCO – Seconda vittoria consecutiva per la Luciano Manara, sempre terza forza del girone di B di Promozione. I biancocelesti passono 1-0 con un gol di Biaye sul terreno di gioco dell’Alta Briazna Tavernerio, mantenendo così il terzo posto della classifica con un solo punto di ritardo dal secondo posto del Castello Città di Cantù e due dalla vetta occupata dalla Speranza Agrate.

Castello Città di Cantù che si è dovuto arrendere al Barzago, capace di imporsi 2-0 con le reti di Festa e Cortesi. I gialloblù battono un importante colpo in ottica salvezza e salgono a quota 16 punti.

A quota 16 sale anche l’Arcadia Dolzago che espugna il campo della Vibe Ronchese per 1-0 grazie alla marcatura di Morrone. La salvezza sembra invece ormai impossibile per l’Aurora Olgiate, battuta 3-0 nel derby dalla Brianza Cernusco Merate, e dunque sempre ultima con solamente 7 punti all’attivo. La Brianza dal canto suo, con la vittoria griffata da Porta (doppietta) e Ripamonti, consolida il quinto posto confermandosi in piena lotta playoff.

Chiude il quadro il pareggio per 2-2 con cui la ColicoDerviese ha fermato la corsa della capolista Speranza Agrate. Le reti lariane portano le firme di Mattaboni e Gianola.