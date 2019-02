Si chiude sull’1-1 il derby tra la Brianza Cernusco Merate e la Luciano Manara

Vanno tutte ko le altre tre lecchesi: Aurora Olgiate, Barzago e ColicoDerviese

MERATE – Al “Cavalier Ferrario” Brianza Cernusco Merate e Luciano Manara si dividono la posta in palio. Al vantaggio dei bersaglieri con Sansonetti, rispondono i padroni di casa con Sagno.

E’ un punto che però serve a poco ad entrambe le formazioni. La Manara aggancia il secondo posto, che però al momento condivide con altre cinque squadre, mentre la Brianza resta invischiata nei bassifondi della classifica.

Solo sconfitte per le altre lecchesi

Se la Manara e la Brianza comunque muovono la classifica, lo stesso non riescono a fare l’Aurora Olgiate, il Barzago e la ColicoDerviese. Ai giallorossi, che perdono 2-1 sul campo della Speranza Agrate, non basta il gol di Sare che serve solo a riaprire i giochi; i gialloblù, in vantaggio con Biaye, vengono invece rimontati in trasferta per 2-1 dal Casati Arcore; i lariani infine cadono sul terreno amico contro il Lissone (0-2).

Piena bagarre in zona play off

Queste tre formazioni, al pari della Manara, si trovano tutte in seconda posizione con 28 punti. La classifica però al momento è cortissima, tanto è vero che a quota 28 ci sono anche la Concorezzese e il Casati Arcore.

Con un solo punto in meno si trovano Vibe Ronchese, Speranza Agrate e Lissone. Con 26 punti vi è poi l’Alta Brianza. Al momento dunque ben dieci squadre si giocano i quattro posti destinati ai play off.