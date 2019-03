Finisce senza reti l’atteso derby d’alta classifica tra la Manara e l’Aurora Olgiate

Il Barzago e la Brianza Cernusco Merate ottengono due successi preziosi. La ColicoDerviese viene rimontata dalla Vis Nova capolista

BARZANO’ – Si chiude sullo 0-0 la sfida del “Figliodoni” tra i padroni di casa della Luciano Manara e i cugini dell’Aurora Olgiate. Nel primo tempo i giallorossi giocano meglio dei bersaglieri ma non riescono a sfruttare le occasioni da rete costruite. Nella ripresa la gara è più equilibrata, con però poche palle gol su entrambi i fronti. Ne esce dunque un pareggio senza reti che in classifica non cambia nulla.

Fanno finalmente festa invece sia il Barzago che la Brianza Cernusco Merate. I ragazzi di Abaterusso vincono 2-1 sul campo del Biassono con i gol di Colosimo e Ansaldi, inframezzati dal momentaneo pareggio di Lovece; la banda di Dell’Orto regola sul terreno di casa la Di Po Vimercatese per 1-0, grazie alla rete da tre punti di Musella.

Termina infine sull’1-1 la gara tra la ColicoDerviese e la capolista Vis Nova Giussano. Al gol lariano di Leonelli nel primo tempo risponde Serio nella ripresa.

La situazione in classifica

Tra le cinque lecchesi impegnate nel girone B di Promozione quella messa meglio è la Luciano Manara, terza con 37 punti all’attivo e con un ritardo di una sola lunghezza dalla seconda piazza occupata dal Casati Arcore.

Aurora Olgiate e Barzago sono appaiate al sesto posto con 34 punti, uno solo in meno dell’Alta Brianza Tavernerio che al momento sarebbe l’ultima squadra ad accedere ai play off.

La ColicoDerviese, con i suoi 31 punti, deve stare attenta a non scendere in zona play out. Zona play out sulla quale mantiene un solo punto di vantaggio e dove si trova la Brianza Cernusco Merate, quart’ultima con 28 punti.