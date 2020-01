Calcio Promozione. Poker Luciano Manara, colpo ColicoDerviese a Merate

La Luciano Manara apre il ritorno con quattro reti

La ColicoDerviese espugna il campo della Brianza Cernusco Merate

LECCO – Si apre con una rotonda vittoria il girone di ritorno del campionato di Promozione per la Luciano Manara, che batte 4-0 la Vibe Ronchese e si conferma in terza posizione alle spalle di Speranza Agrate e Castello Città di Cantù (vittorioso per 4-1 sull’Aurora Olgiate). Le reti dei bersaglieri arrivano tutte nel primo tempo e portano le firme di Schiavano (doppietta), Conti e Biaye.

A vincere è anche la ColicoDerviese, capace di battere in rimonta per 3-1 la Brianza Cernusco Merate. Al gol del vantaggio dei padroni di casa di Lombardi, rispondono Della Cristina, Paganin e Mattaboni.

Grazie alla vittoria i lariani prendono un pò di margine sulle ultime posizioni della classifica. Ultime posizioni dove restano ancora Arcadia Dolzago e Barzago che nel derby salvezza hanno impattato sul 2-2. Alla doppietta di Bance, che ha portato l’Arcadia sul momentaneo 2-0, hanno fatto seguito le marcature di Marinaci e Villa.